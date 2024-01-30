خطوات حجز تذاكر قطارات السفر إلكترونيا.. «وفر وقتك ومجهودك»

رغم انتشار ظاهرة امتلاك سيارة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنّ كثير من الأشخاص ظلوا يسافرون باستمرار من محافظة إلى أخرى ويحرصون على استقلال القطارات في السفر، حيث تعد من أبرز وسائل الانتقال بين المحافظات البعيدة، كما أنّ سعرها أقل من غيرها من وسائل المواصلات الأخرى، مقابل ما يقدمه من خدمات قد تجعل السفرية أكثر راحة من السفر عبر المواصلات، وحرصت وزارة النقل على توفير طرق حجز تذاكر قطار إلكترونيا للتسهيل على المسافرين عملية الحجز.

حجز تذاكر قطار أون لاين

أطلقت وزارة النقل تطبيقا يتم تحميله على الهاتف المحمول ليساعد المسافرين على حجز تذاكر قطار الرحلة التي يرغبون بها إلكترونيا عبر الموبايل، دون أن يكون هناك حاجة للتوجه إلى المحطة لحجز التذكرة، وجاءت الخطوات كما يلي.

- عندما يرغب المواطن في حجز تذاكر قطار الرحلة التي يرغب بها إلكترونيا عبر الموبايل، يبدأ بتحميل تطبيق السكة الحديد من بلاي ستور للأندرويد وآب ستور للآيفون، كما وفرت الوزارة طريقة أخرى لحجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تحميل برنامج حجز تذاكر القطارات

- وبعد الانتهاء من تنزيل تطبيق السكة الحديد على الهاتف، يتم الدخول إليه، ثم اختيار اللغة التي يرغب المستخدم في الحجز بها عبر التطبيق.

- يقوم المستخدم بعدها بإدخال البيانات المطلوبة لحجز التذكرة، وتتمثل في «البريد الإلكتروني، الجنسية، الاسم، الرقم القومي، جواز السفر وكلمة المرور».

- ثم يقوم المستخدم بإدخال إعادة إدخال كلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالكود وإدخال الكود المكون من 6 أرقام.

- ويقوم الراغب في حجز تذكرة قطار الرحلة بالضغط على خانة إرسال الكود مرة أخرى، لتحديد إنشاء الرمز المكون من 4 أرقام مع تكرار كتابته لحماية البيانات ليتم تسجيل الدخول للموقع.

- يتم تسجيل البريد الإلكتروني، وبعدها يتم الضغط على القائمة الخاصة بالبحث، لتظهر بعدها نتائج الرحلات التي بحث عنها المستخدم من متجر التذاكر.

- ومن ثم يتم إدخال البيانات الكاملة الخاصة بالرحلة التي يريد المستخدم حجزها المستخدم.

- ثم يقوم المواطن بتحديد تاريخ قيام القطار والدرجة التي يرغب في السفر بها والحجز لها.

- وفي النهاية يقوم الراغب في حجز تذكرة قطار الرحلة، بالضغط على بحث لتظهر التذاكر المتاحة ودرجة القطار، وتفاصيل الوصول، سعر التذكرة، مدة السفر.

ما اسم برنامج مواعيد القطارات؟

وعن اسم البرنامج الذي يتم تحميله على الهاتف الحمول والذي يمكن للمسافرين من خلاله الاطلاع على مواعيد القطارات، فهو تطبيق «سكة» ويمكن تنزيله من خلال متجر جوجل.

كيف اشتري تذكرة القطار؟

ويمكن شراء تذاكر القطارات الخاصة بالرحلات التي يرغب بها المواطنين نقدا من خلال شباك التذاكر الموجود في محطات السكة الحديد، كما أطلقت وزارة النقل عددا من الموزعات الآلية في المحطات والتي يمكن شراء التذاكر التي يرغبون بها بالفيزا خاصتهم من تلك الماكينات الآلية.

حجز تذاكر قطار من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية: قيام من القاهرة في تمام الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية: قيام من القاهرة في تمام الساعة 12.30 مساءً.

- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر: قيام في تمام الساعة 2:00 مساءً.

- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية: قيام في تمام الساعة 2:25 مساءً.

- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP: قيام في تمام الساعة 3:00 مساءً.

- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية: قيام في تمام الساعة 3:20 مساءً.

- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية: قيام في تمام الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية: قيام في تمام الساعة 5:10 مساءً.

- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP: قيام في تمام الساعة 6:00 مساءً.

- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP: قيام في تمام الساعة 7:00 مساءً.

- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية: قيام في تمام الساعة 8:15 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP: قيام من القاهرة في تمام الساعة 10:30 مساءً.