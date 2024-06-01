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عمرو محمود ياسين: أستعد لتقديم دراما مختلفة في رمضان 2025

كتب:

بسمة شطا
11:14 ص | السبت 01 يونيو 2024
عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين

يشارك السيناريست عمرو محمود ياسين في السباق الرمضاني 2025 بعدما غاب عن الموسم الماضي، وكشف «ياسين» كواليس العمل الجديد.

عمرو محمود ياسين في رمضان 2025 

قال السيناريست عمرو محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشارك في السباق الرمضاني 2025 بعمل درامي مميز ومختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل، وفي المرحلة الحالية يواصل كتابة العمل.

وبسؤاله عن دور البطولة وهل سيكون من نصيب الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي خاض معها أكثر من تجربة، قال: «يعني مش هينفع نقول دلوقتي مين بطل العمل، نخليها في وقتها لما تكون كل حاجة جاهزة والتفاصيل واضحة».

يذكر أن عمرو محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني لأكثر من مرة، من بينها مسلسل اللي ملوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز، في عام 2021، وقدم معها أيضا مسلسل ونحب تاني ليه؟، في عام 2020.

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