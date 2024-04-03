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دراما المتحدة

عمرو محمود ياسين يشيد بمسلسل «الحشاشين»: صورة رائعة وعمل مشرف

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:12 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين

أشاد السيناريست عمرو محمود ياسين بمسلسل الحشاشين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمرو محمود ياسين يشيد بمسلسل الحشاشين

وكتب عمرو محمود ياسين: «مسلسل الحشاشين، وخصوصا من عشر حلقات تقريبا، ومنحنى الجودة آخذ في الارتقاء والارتفاع بصورة رائعة، طبعا الإنتاج استثنائي ومشرف، والتصوير والإخراج على أعلى مستوى.. كريم عبدالعزيز غاية في التألق، وأحد أجمل أدوراه».

وأضاف: «أحمد عيد أحلى وأجمل مفاجأة.. كذلك الممثل الشاب أحمد عبدالوهاب رائع.. كمان الممثل محمد يوسف أدى دور البلان صديق عمر الخيام بشكل ملفت جدا وبخفة ظل كبيرة.. أما ميرنا نورالدين بتقدم نفسها في مشاهد صعبة بأداء صادق وسلس، وقدمت الدور على أكمل وجه عشان تقدم نفسها كبطلة ونجمه يُعتمد عليها لسنوات قادمة».

واختتم عمرو محمود ياسين حديثه، قائلا: «تحية كبيرة للكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، وشركة سينرجي، على هذا العمل الذي أراه في المجمل عملا مشرفا».

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