خبير: سياحة العائلات ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع في مصر

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنَّ سياحة العائلات هي إحدى الركائز الأساسية للترويج للمقاصد السياحية في مصر وتندرج تحتها سياحة الشواطىء والغوص والسياحة الثقافية والعديد من الأنواع الأخرى بحسب الجنسيات التي تزور مصر، لافتاً إلى أن الدول العربية تتميز أيضاً بسياحة العائلات.

محمد فاروق: الترويج السياحي يبدأ من السوق المحلي

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الترويج والإشغال يبدأ من السوق المحلي وينطلق بعده لـ«الإقليمي»، والدول العربية بالكامل هي سوق إقليمية بالنسبة لنا بسبب سهولة الانتقال، فعلى سبيل المثال عند استخدام الطيران الرحلة لا تستغرق أكثر من 3 ساعات والتكلفة مناسبة للغاية للراغبين في السفر وهناك أنواع متعددة من الطيران سواء «المنتظم» أو «الاقتصادي».

السعودية إحدى الدول العربية المصدرة للسياحة إلى مصر

وأشار الخبير السياحي، إلى أنَّ السعودية أحد الدول العربية المصدرة للسياحة إلى مصر والسياح العرب بوجه عام، ومنها سياحة العائلات والبيزنس، خاصة في السنوات الـ10 الأخيرة التي اهتمت الدولة خلالها بتطوير البنية التحتية والمقاصد السياحية الشاطئية، ما ساهم في جذب مزيد من الأفواج السياحية الإقليمية لمشاهدة هذا التطور.