مع بداية الموسم الصيفي.. زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر

أكد محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، خاصة الخليجية، جيدة حاليا مع بداية الموسم السياحي الصيفي بحلول شهر مايو الجاري، لافتا إلى أن غالبية فنادق القاهرة لا سيما الموجودة بمناطق الكورنيش ووسط البلد، سجلت نسب إشغال بلغت نحو 90%، موضحا أن غالبية نزلاء فنادق العاصمة المصرية حاليا هم من السياح العرب.

السياح السعوديين

وأضاف لـ«الوطن» أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن جيدة جدا، موضحا أن السعودية احتلت المركز الأول عربيا، كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري، مع تواجد أعداد جيدة من سياح ليبيا والإمارات والكويت.

متوسط إنفاق السياح العرب

وأشار إلى أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر، فالسائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع ويصل متوسط إنفاقه اليومي خلال زيارته لمصر إلى نحو 300 دولار، فضلا عن أن متوسط إقامته بالمدن المصرية تزيد عن 7 أيام، كما يكرر زيارته للمقصد السياحي المصري أكثر من مرة في العام.