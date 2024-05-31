غرفة السياحة: 72 ساعة أقل مدة لإقامة الحجاج في فنادق المدينة المنورة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ جميع حجاج السياحة سيقيمون في فنادق المدينة المنورة خلال موسم الحج الحالي مدة لا تقل عن 72 ساعة، مشيرًا إلى أنّ حجاج السياحة عددهم نحو 26 ألف حاج سيقيم غالبيتهم في فنادق مكة المكرمة ابتداء قبل أداء مناسك الحج، ثم يتجهون إلى المدينة المنورة بعد أداء الحج بداية من يوم 13 ذو الحجة، فيما يبدأ البعض منهم برنامج الحج الخاص به بالإقامة في المدينة أولا قبل الانتقال إلى مكة المكرمة.

اتباع تعليمات المشرفين

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها نحو 1298 شركة، وجهت العديد من النصائح لعملائها المسافرين للحج منها ضرورة اتباع التعليمات التي يلقيها عليهم المشرفين المرافقين لمجموعات الحجاج، وآليات الوصول إلى فندق الإقامة فى حالة التوهان، وكيفية التواصل مع المشرفين حال وقوع أي أزمات طارئة.

آخر رحلات الحج السياحي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن آخر رحلة لحجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة ستكون يوم 12 يونيو المقبل، موضحًا أن أولى رحلات عودة حجاج السياحة بعد انتهاء مناسك الحج ستبدأ من يوم 19 يونيو 2024.