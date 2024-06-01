«تعليم المنوفية»: لم نتلق شكاوى من الطلاب بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة في المديرية بمدينة شبين الكوم، لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، لم ترصد شكاوى من المراقبين أو الطلاب.

التواصل مع الغرف الفرعية بالمراكز

وشدد «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة، موجهًا بضرورة التواصل المباشر مع الغرف الفرعية بالإدارات العشر على مستوى محافظة المنوفية، وذلك من أجل التدخل الفوري وحل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.

متابعة اللجان على مدار الساعة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم تلبية احتياجات الطلاب والطالبات داخل اللجان الامتحانية للتركيز أثناء أداء الامتحان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لم تتلق شكاوى من المدارس حتى الآن، ويتم متابعة اللجان على مدار الساعة في جميع الإدارات التعليمية.