عرض فيلم شرق 12 في مدن فرنسا خلال شهر يونيو.. بعد مشاركته في مهرجان كان

أعلنت المخرجة هالة القوصي عرض فيلمها الأخير شرق 12 في عدد من المدن الفرنسية خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بعد مشاركة الفيلم في نصف شهر المخرجين ضمن فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي، الذي اختتم فعالياته نهاية مايو الماضي.

ويبدأ عروض الفيلم في 14 مدينة فرنسية في الفترة من 5 إلى 16 يونيو الجاري، وفقا لما أوضحته هالة القوصي، مخرجة فيلم شرق 12، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «عروض شرق 12 في فرنسا يونيو 2024 في المدن التالية: ليون، باريس، نانسي، أورليون، سانت إتيان، فرساي، نانت، مارسيليا، مونتروي، نيس، أوك، جرينوبل، روان، هيروفي سان كلير».

هالة القوصي تحضر عرض فيلم شرق 12 مع الجمهور في باريس

ومن المقرر أن تحضر المخرجة هالة القوصي عرض الفيلم في قاعة عرض «Forum des images» بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 11 يونيو الجاري، ويلي عرض الفيلم ندوة وجلسة نقاشية تحضرها لتجيب على أسئلة الجمهور والحضور.

تفاصيل فيلم شرق 12

تدور أحداث الفيلم في مزيج ما بين الفنتازيا والكوكيديا السوداء في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد حول الموسيقار الشاب عبده «عمر رزيق» الذي يحاول من خلال موسيقاه الثورة على شوقي البهلوان «أحمد كمال» الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف، وبينما تحاول جلالة الحكاءة «منحة البطراوي» التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد.

الفيلم من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، فايزة شامة، أسامة أبو العطا وباسم وديع، سيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي.