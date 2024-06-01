«الأعلى للجامعات»: بدء تخفيض أعداد المقبولين بالكليات النظرية في تنسيق 2024

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن اللجنة العليا للتنسيق، هي المنوطة بتحديد الأعداد النهائية المقرر قبولها بالكليات للعام الدراسي الجديد، ويكون ذلك بالتوازي مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وانتظام أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2024.

ولفتت المصادر إلى أن الأعداد يتم تحديدها وفقاً للمعطيات والقواعد التي يتم وضعها من قبل الأعلى للجامعات، ومجلس شؤون التعليم والطلاب، موضحة أن تنسيق 2024 سيشهد بدء خطة التخفيض الجزئي لأعداد الطلاب المقبولين بكليات القطاع النظري تدريجيًا، مؤكدة أن الاهتمام بالتوزيع يستهدف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والذكاء الاصطناعي.

تنسيق الجامعات 2024

وأضافت المصادر في الأعلى للجامعات تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس شؤون التعليم والطلاب سينعقد الخميس المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المحالة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والمتعلقة بالتنسيق، خاصة فيما يتعلق بوضع الأسس والقواعد الخاصة بالقرار الوزاري لتنسيق الجامعات 2024، واختبارات القدرات وكذلك دراسة تقارير اللجان المشكلة بشأن مقترحات السنة التأسيسية ونظم القبول في الجامعات.

وتابعت المصادر، أن تنسيق الجامعات 2024 سيكون بنفس آليات العام الماضي من حيث التسجيل للرغبات والتوزيع على الكليات، وفقا للمجموع بما يتماشى مع العرض والطلب على الكليات المختلفة.