فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمنوفية.. «يستمر لمدة شهر»

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024/2025 بنطاق المحافظة، وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة.

موعد ورابط التقديم في رياض الأطفال

وتابع محافظ المنوفية، أن موعد التقديم بالمدارس يبدأ اليوم السبت 1 يونيو وحتى 30 الجاري، لمدة شهر، وذلك تيسيرا على أولياء أمور الطلاب وحرصا على مستقبل الأطفال خلال العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني هـنـا.

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الاهتمام بقطاع التعليم

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية، مشيرا إلى حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.