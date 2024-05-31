محافظ المنوفية: تمويل 66 مشروعا ضمن مشروع إقراض الأسر بالأحياء الشعبية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ 66 مشروعا اقتصاديا بتمويل 877 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجها بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام.

ماهية المشروعات التي تم تمويلها

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المشروعات التي تم تمويلها تنوعت بين 38 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيواني «تربية الأغنام - تسمين العجول»، و5 مشروعات الميكنة الزراعية «ماكينة ري - عزاقة - حصادة»، بالإضافة إلى تمويل مشروعي منافذ بيع «بقالة - أدوات سباكة»، و21 مشروعا متنوعا «ونش رفع - ماكينة تصوير - فراز لبن - ماكينة تريكو - ماكينة خياطة».

متابعة المشروعات وطريقة الحصول على القروض

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، خاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح، وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع والحد من البطالة.