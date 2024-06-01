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وزير الإسكان: إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بدءا من اليوم

كتب:

أيمن حمزة
12:49 م | السبت 01 يونيو 2024
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام تخصيص الوحدات السكنية بالدولار من الخارج بداية من يونيو الجاري لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات، ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي.

إعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي

أضاف وزير الإسكان أنّ ذلك يتعلق بالنقد الأجنبي، ويستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية، لافتًا إلى أنّ ذلك يشمل تعليق العمل بإعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على موقعها الإلكتروني.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.