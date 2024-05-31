وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بمبنى بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وزير الإسكان بصدر قرارت إزالة بالساحل الشمالي الغربي

ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري على الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء وتعديل وتقسيم الوحدة إلى اثنتين، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

20 قرار إيقاف أعمال مخالفة

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، 20 قرارًا بإيقاف أعمال مخالفة بقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعي مسلسل 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات البناء، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير.