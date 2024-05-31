رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي

كتب:

أيمن حمزة
10:55 ص | الجمعة 31 مايو 2024
مخالفات بناء

مخالفات بناء

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بمبنى بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وزير الإسكان بصدر قرارت إزالة بالساحل الشمالي الغربي

ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري على الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء وتعديل وتقسيم الوحدة إلى اثنتين، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

20 قرار إيقاف أعمال مخالفة

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، 20 قرارًا بإيقاف أعمال مخالفة بقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعي مسلسل 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات البناء، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير.

اقرأ المزيد:

آخر موعد لحجز شقق «التضامن» و«الإسكان الاجتماعى».. باق أيام قليلة

نظام سداد وحدات الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد.. تقسيط على 30 سنة وفائدة 3%

3 شروط لحصول العاملين بالقطاع الخاص على شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة

الإسكان تكشف حصيلة بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعى «سكن كل المصريين2»

تعرف طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بـ«الإعلان الجديد»

رئيس الإسكان الاجتماعى: شروط «المركزي» للتمويل ثابتة في كل البنوك

قبل إعلان «الطرح الـ15».. 3 خطوات للتسجيل على موقع الإسكان الاجتماعى

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى بالعلمين الجديدة

هل يجوز تقديم برنت تأمينات بدلا من شهادة دخل لشقق الإسكان الاجتماعى؟

متى يتم قبول طلب التظلم؟.. «الإسكان الاجتماعى» تجيب
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.