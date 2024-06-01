وزير التعليم: 745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 1981 لجنة

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، بلغ 745086 طالبا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

أضاف في مؤتمر صحفي، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، و4 لجان سير الإدارة، و7 لجان تقدير، و84 مركز توزيع أسئلة.

وكشف عن أن الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين 255، وعدد طالب الدمج التعليمي 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646.