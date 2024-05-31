دعاء لطلاب الثانوية العامة.. يعينك على الحل والتركيز في الامتحان

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، تتزايد مشاعر القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء أمورهم، ففي هذه الفترة الحرجة يلجأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الله للدعاء والابتهال طالبين منه التوفيق والنجاح.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير بعض الأدعية لطلاب الثانوية العامة التي يمكن أن يستعين بها الطلاب وأسرهم لتحقيق التفوق والتميز في الامتحانات، بالإضافة إلى نصائح مهمة من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

وحول الحديث عن دعاء طلاب الثانوية العامة، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، إن الدعاء يُعتبر أحد الوسائل الروحية التي تعزز الثقة بالنفس وتمنح السكينة والطمأنينة للطلاب في فترة الامتحانات، حيث يعبر الدعاء عن التوكل على الله والاستعانة به في كل أمور الحياة، بما في ذلك النجاح الأكاديمي.

أدعية للنجاح في الامتحانات

وبخصوص دعاء طلاب الثانوية العامة، أوضح «الجمل» في تصريحات لـ«الوطن» بعض الأدعية التي يمكن للطلاب وأهاليهم ترديدها طلبًا للنجاح والتوفيق في الامتحانات:

اللهم يا واسع الفضل والعطاء، وفق طلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم، وامنحهم من فيض حكمتك، وسهل عليهم كل عسير.

اللهم افتح على طلابنا فتوح العارفين، واجعل النجاح حليفهم، وذكرهم ما نسوا، وبارك لهم في جهودهم.

يا رب العالمين، ارزق طلاب الثانوية العامة الفهم الصحيح والحفظ السليم، واجعل أيام الامتحانات تمر بسلام ونجاح.

يا حنان يا منان، اكتب لهم التفوق في الدنيا والآخرة، واجعل علمهم نورًا ينير دربهم، ويحقق طموحاتهم.

اللهم اغفر لهم ذنوبهم، واعصمهم من الخطأ والنسيان، واجعل النجاح والتفوق نصيبهم.

نصائح من الأزهر لطلاب الثانوية العامة

وتزامنًا مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعض النصائح التي تساعد الطلاب على تحصيل العلم واستثمار الوقت بشكل أمثل، وهذه النصائح جاءت كالتالي:

حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلى بر والديك، ولا تفتر عن الدعاء، واسأل الله من فضله، قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60].

حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتك، فالوقت نعمة عظيمة وكنز ثمين، قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري]

ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر من مرة لتثبت معلوماتك.

مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات أو علامات تجعل مراجعتها أسهل وأسرع.

اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب لمراجعة المعلومات.

خذ قسطًا من الراحة من حين لآخر، وخصص وقتًا لممارسة بعض الهوايات النافعة لتجديد طاقتك النفسية والجسدية.

ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسْعَ لتحقيقها بجد ومثابرة.

يجب أن يكون الدعاء مترافقًا مع الاجتهاد والمذاكرة، فالاعتماد على الدعاء فقط دون بذل الجهد المطلوب لن يؤدي إلى النتائج المرجوة.