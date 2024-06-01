7 آلاف طالب سوداني يؤدون امتحانات «شهادة الأساس» في مدارس الجيزة

استقبل أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، الفريق أول عماد الدين عدوي، سفير دولة السودان في مصر، وذلك خلال زيارته لمدرسة أمير الشعراء الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة، حيث تقفد لجان امتحان «شهادة الأساس» لطلاب الجالية السودانية بمصر، والتي تُعقد خلال الفترة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل في مدارس محافظة الجيزة، بحضور طاقم البعثة السودانية بمصر.

7 آلاف طالب يؤدون الامتحانات

واطمأن السفير ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سير العملية الامتحانية، وتم التأكيد على توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان، وكذلك توفير زائرة صحية بكل مدرسة.

يذكر أنه تم تجهيز مدارس الجيزة بواقع 166 لجنة بعدد 7000 طالب بمدرسة أمير الشعراء الرسمية، ومدرسة الشهيد عاطف السادات، ومجمع مدارس القصبجي، ومدرسة اليسر الابتدائية، ومدرسة اليسر الإعدادية، ومدرسة المنى الابتدائية، ومدرسة الوسام الرسمية لغات.

تذليل العقبات أمام الطلاب السودانيين

وتقدم السفير السوداني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على حسن الاستقبال وحسن التنظيم، واحتواء أبناء دولة السودان الشقيق وتذليل كل العقبات والمعوقات أمامهم كى يؤدوا امتحانهم فى جو من الراحة والهدوء.