كريم فهمي يدعم شقيقه في فيلم عصابة المكس.. يظهر كضيف شرف

يشارك الفنان كريم فهمي شقيقه أحمد فهمي في فيلم عصابة المكس المقرر طرحه في عيد الأضحى المُقبل كضيف شرف، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الفنان كريم فهمي الدعم لشقيقه، من خلال مشاركته معه بأحد الأعمال كضيف شرف بل شارك في عملين سابقين.

عصابة المكس

يشارك الفنان كريم فهمي ضمن أحداث فيلم عصابة المكس كضيف شرف، ويعتبر فيلم عصابة المكس من بطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي إلى جانب مجموعة من الفنانين، منهم روبي وأوس أوس وحاتم صلاح ولبلبة.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول أحمد فهمي، الذي اعتاد على عمليات السرقة بدون مساعدة أحد، لكنه يتورط في عملية كبيرة يحتاج فيها للمساعدة، ولكنه يكتشف أن المساعدين يورطونه في مشاكل تهدد عملية نجاح العملية.

سرة الباتع

ودعم كريم فهمي شقيقه أحمد فهمي من خلال مشاركته أيضاً كضيف شرف في مسلسل سرة الباتع التي تم طرحه في رمضان 2023، وكان من بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي وريم مصطفى وأحمد عبدالعزيز وحنان مطاوع وتأليف يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف.

ريح المدام

وكان مسلسل ريح المدام التي تم طرحه في رمضان 2017 من الأعمال التي أظهرت دعم كريم فهمي لشقيقة، حيث أنه شارك في الحلقة الـ 11 كضيف شرف بشخصية عمر زوج ياسمين ملكة الجمال، ومن أبطال المسلسل أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر ورجاء الجداوي وإسلام إبراهيم وأيمن منصر وغيرهم.