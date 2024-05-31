تعتبر الأحياء من المواد العلمية التي تحظى باهتمام طلاب الشعبة العلمية، وبمقارنتها بالمواد الأخرى من الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فهي تعتبر أقلهم صعوبة، لذا يحرص الطلاب على تقفيلها والحصول على أعلى الدرجات، لذا نستعرض مراجعة نهائية بالإجابات فى مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024.

مراجعة نهائية بالإجابات في مادة الأحياء

وقدم الدكتور محمود طنطاوي، مدرس الأحياء، مراجعة نهائية بالإجابات في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024، تتضمن 100 سؤال وجواب لا يخرج عنها الامتحان، «100 سؤال زتونة المنهج».

مراجعات امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر موقع الوطن

ويمكن الحصول على المراجعة النهائية بالإجابات في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024، عبر موقع «الوطن» وخدمته المقدمة لطلاب الثانوية العامة قبيل الامتحانات وطوال أيام الامتحانات.

وفيما يلي نستعرض المراجعة النهائية بالإجابات في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024، والمقدمة من الدكتور محمود طنطاوي.

موعد امتحان مادة الأحياء

وحول موعد امتحان مادة الأحياء، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، وهذا اليوم يكون مخصصا لمواد الأحياء لشعبة علمي علوم ومادة الرياضيات التطبيقية استاتيكا لشعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024.