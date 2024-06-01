وزير التعليم يكشف عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 (صور)

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع مسئول التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية، عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية، التي تضاف إلى المجموع كالتالي، مادة التاريخ، «يتضمن الامتحان 46 سؤالا منها سؤالين مقاليين و44 سؤالت اختيارات من متعدد، على أن يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، ويتم الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد في البابل شيت، و60 درجة للمادة وزمن الإجابة 3 ساعات، كما أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا، منها 2 سؤالا مقاليا و44 اختيارات من متعدد، وزمن الإجابة 3 ساعات و60 درجة موزعة على عدد الأسئلة، ويجيب الطالب في مادة علم النفس والاجتماع عن 46 سؤالا، منها سؤالين مقالي في 3 ساعات، وإجمالي الدرجات يبلغ 60 درجة.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وفى مادة الفلسفة والمنطق، أوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة 46 سؤلا منها سؤالين مقالين ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات بواقع 60 درجة، وفي اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالا منها سؤالين مقالين وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية، ويتم الإجابة عنها في ساعتين ومخصص لها 40 درجة، وفي مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية، يتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة، وفي مادة اللغة الأجنبية الأولى، 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لها 50 درجة.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بها مقالي واختياري

وفى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، عدد الأسئلة يشمل 46 سؤالا في كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالين، ويتم الإجابة عن الـ46 سؤالا في 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة، أما مادة الرياضيات البحتة تشمل فرعين الجبر والهندسة الفراغية، وإجمالي عدد الأسئلة 20 سؤلا منها سؤالين مقالين، ويتم الإجابة عن الجبر والهندسة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة، والفرع الثاني التفاضل والتكامل، 20 سؤالا منها سؤالين مقالين يتم الإجابة عن الأسئلة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وفى مادة الرياضيات التطبيقية، تشمل فرعين الأول، الديناميكا والاستاتيكا، لكل فرع 20 سؤالا في الامتحان منها 2 سؤال مقالين وزمن الامتحان ساعتين مخصص لكل فرع 30 درجة بإجمالي 60 درجة في المادة.