ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين وسيدة «يحملون جنسية إحدى الدول» مقيمون بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية – محررات ومستندات معدة للتزوير – 2 جهاز حاسب آلي «لاب توب» بمشتملاتهما – طابعة – 4 هواتف محمولة – 2 وحدة ذاكرة «ميموري» – عدد من الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي – كمية من المشغولات الذهبية – 4 ساعات يد من متحصلات نشاطهم الإجرامي).

كما جرى ضبط أحد الأشخاص وسيدة «يحملان جنسية إحدى الدول»، لقيامهما بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.