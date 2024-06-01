مراجعة ليلة الامتحان في المنطق للثانوية العامة 2024.. اضمن درجاتك

يعد الباب الثاني في المنطق من أهم الأبواب في مادة الفلسفة والمنطق حيث يحصل الطالب في هذا الباب على 7 درجات من الـ30 درجة، وتعد مادة الفلسفة والمنطق من المواد المهمة التي يدرسها طلاب الشعبة الأدبية خاصًة أنها تعد من المواد الأيسر للطالب، بالمقارنة بالمواد العلمية الأخرى «التاريخ والجغرافيا»، بالنسبة للعديد من الطلبة.

ملخص منطق عن الفصل الثاني «معنى الاستنباط وتطبيقة في العلوم الصورية»

ويرغب الكثير من الطلاب في الحصول على الدرجات النهائية في هذه المادة أو الحصول على أكبر قدر ممكن من الدرجات فيها، لذلك كشف أحمد سالم، أستاذ المواد الفلسفية للثانوية العامة عن ملخص منطق عن الفصل الثاني، وهو «معنى الاستنباط وتطبيقة في العلوم الصورية»، كما أوضح سالم لـ«الوطن» أهم النقاط في الملخص في العديد من الجداول موضحا معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية.

الفرق بين النظريات الفلسفية

ولفت أستاذ الفلسفة والمنطق أن السؤال بالامتحان يأتي «مقالى» وعلاقة المنطق والرياضية والمنهج الاستنباطي التقليدي، كما أوضح الفرق بين النظريات الفلسفية التي تفسر طبيعة الرياضيات وأمثلة للحجج الاستنباطية والصياغة الرمزية للحجج والقضايا وأيضا قواعد حساب الروابط الصدقية «جداول الصدق» تيسيرا على الطلبة.

وأشار سالم إلى أن ملخص الفلسفة والمنطق سهلا ومبسطا لطلاب الشعبة الأدبية وأن توزيع درجات مادة المنطق يتم توزيعا بنفس توزيعها العام الماضي.