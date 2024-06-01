نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع طلاب الثانوية العامة.. «بلاش تجارب سلبية»

أقل من 9 أيام تفصل طلاب الثانوية العامة بمختلف محافظات مصر، عن انطلاق ماراثون امتحانات نهابة العام الدراسي، إذ يسعى الجميع إلى بذل أقصى جهد لديهم من أجل تحقيق نتائج جيدة ودرجات مرتفعة للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها لذا تعد الثانوية العامة مرحلة مهمة للغاية وفاصلة لملايين الطلاب، وهناك نصائح ينبغي للأهل معرفتها للتعامل مع أبنائهم ودعمهم في تلك الفترة المهمة.

الدكتور علي عبد الراضي استشاري الصحة النفسية، وجه عدة نصائح لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، وأهمها ألا ينقل الآباء أيًا من تجاربهم السابقة في هذه المرحلة العمرية لأبنائهم، قائلاً: «تجربتك وذكرياتك ومهاراتك في الثانوية العامة تخصك وحدك ولا يجب عليك نقلها لأولادك».

الثقة في قدرات الأبناء

وتابع «عبد الراضي»، خلال استضافته على شاشة «القناة الأولى»، أنَّه على الآباء الثقة في قدرات أبنائهم، وأنّ يستوعبوا التغيير الذي طرأ على المناهج وبالتالي الأبناء هم الأكثر رؤية والأقدر على إدراك الطرق المثلى للاستذكار وتحصيل الدروس، إذ إن توجيه الآباء ربما يكون ضاغطا على الطلاب في بعض الأحيان ولا يجب نقل التجارب الأليمة إليهم أو محاولة دفعهم لتحقيق أحلام وأهداف لم يحققها أولياء الأمور سابقًا.

رسالة مهمة لأولياء الأمور قبل امتحانات الثانوية العامة

وحذر الآباء من غرس بعض الأفكار السلبية في أبنائهم، مثل أنهم حاصل المجموع أو الكلية التي سيلتحقون بها أو بمعنى أدق أنّ يكون الابن بالنسبة للأبوين مجرد رقم في الثانوية العامة، فيما يعرف بـ«الحب أو القبول المشروط»، مختتمًا توصياته: «دعوا أبناءكم يعيشون شخصياتهم وحياتهم، وكونوا حريصين في الرسائل التي توجهوها لهم».