«معلومات الوزراء»: 1.6% زيادة في عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي عام 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا صادرًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نشرة الآلات الزراعية الميكانيكية لعام 2023 التي تصدر كل عامين.

زيادة 1.6% في عدد ماكينات الري

ومن أهم المؤشرات، أنّ إجمالي عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي 1033.8 ألف ماكينة عام 2023 مقابل 1017.9 ألف ماكينة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 1.6%.

عدد ماكينات الري النقالي

وأضاف المركز، أنّ عدد ماكينات الري النقالي بلغ 773.1 ألف ماكينة بنسبة 74.8%، بينما عدد ماكينات الري الثابتة 260.8 ألف ماكينة بنسبة 25.2% من إجمالي عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي.