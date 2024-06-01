نصائح للوقاية من الإصابة بالعدوى الفيروسية خلال مناسك الحج

بعد توافد حجاج بيت الله الحرام على المملكة العربية السعودية استعدادًا لأداء الشعائر المقدسة، وفي ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة، لابد من اتباع عدة نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة التسمم الغذائي والعدوى الفيروسية.

الوقاية من الإصابة بالأمراض خلال تأدية مناسك الحج

نظافة الأيدي من أفضل الطرق للوقاية من الأمراض المختلفة، وذلك لأنها السبب الرئيسي في نقل العدوى، ووفق ما نشرته وزارة الصحة والسكان، خلال منشور رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصحت بضرورة غسل اليدين في هذه الأوقات حفاظًا على صحتهم.

خلال إعداد وجبة الطعام ومن قبلها وبعدها، تعد من أهم الأوقات التي يجب غسل اليدين فيها، تجنبًا للإصابة بالفيروسات والإصابة بالعدوى البكتيرية، التي من الممكن أن تصيب الحجاج، خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن ضرورة غسلها بعد العطس والسعال، خاصة أن الفيروسات تلتحق على سطح الجلد، وتنتقل من خلال لمس الأسطح الخارجية أو المصافحة.

أوقات ضرورية لغسل اليدين أثناء الحج

بعد الانتهاء من تأدية مناسك الحج، والاتجاه إلى محل الإقامة، يجب أن يقوم الحاج بغسل يديه، تخلصُا من الفيرويات التي من الممكن أن يكون قد التقطها خلال رحلته في الصباح خارج المنزل، كما أنه لابد من غسلهما بعد إلقاء القمامة واستخدام دورات المياه، جميعها أوقات لابد من التركيز عليها خلال تأدية مناسك الحج، تجنبًا لتفاقم الأمر والإصابة بامراض معدية، قد تؤثر على صحته وتمنعه من تأدية شعائره.