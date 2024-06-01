محافظ بورسعيد: تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة «متعة التعلم» بالمدارس

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات انطلاق مبادرة «متعة التعليم للمرحلة الابتدائية» للأنشطة المتنوعة، خلال فترة الإجازة الصيفية بمدرسة الخنساء بحي الزهور، و15 مدرسة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية، وربط الطلاب بالمدرسة.

وتفقد محافظ بورسعيد جميع الأنشطة الطلابية بمدرسة الخنساء، التي تضمنت الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والقاء الشعر، الحاسب الآلي، كما شهد استعراض عدة فقرات رياضية شملت رياضة الكاراتيه، وفقرة غنائية للطلاب في حب مصر ومبادرة متعة التعلم، ومسرح العرائس للأطفال.

مليون جنيه لتنفيذ مبادرة «متعة التعليم»

وأشار «الغضبان» إلى تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة «متعة التعليم» لتلاميذ المرحلة الابتدائية، التي تتضمن الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة، وتضم 15مدرسة على مستوى المحافظة بكل إدارة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية ورعاية الموهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك تحت إشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير مناخ آمن للطلاب لتنفيذ مبادرة متعة التعلم لممارسة الأنشطة المتنوعة التي تسهم في إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة، كما وجه لمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة خلال العطلة الصيفية.