«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ خطوط قطارات السكك الحديدية ونظم الإشارات

أكدت وزارة النقل، أنه يتم تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر سكة الخطوط الحالية، وإنشاء مجموعة من الخطوط الجديدة والتي تم الانتهاء من عدد منها.

وشددت على ضرورة تعظيم موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي ومحطات وقطارات الهيئة، مؤكدة أن لقائدي القطارات دور هام في نجاح منظومة السكك الحديدية، وهذا يتطلب الانضباط التام والمحافظة على مواعيد القطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمان.

خطوط تم الانتهاء من تنفيذها

- خط الفردان/ بئر العبد.

-تقدم العمل بخط كفر/ داوود السادات للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

-تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية حيث تم الانتهاء من:

- خط القاهرة /الإسكندرية

- الانتهاء من عدد من قطاعات خط القاهرة/ أسوان ويتقدم العمل بباقي القطاعات

- تقدم العمل في خط بنها الإسماعيلية بورسعيد ووصلة أبوكبير

- خطة لتطوير الإشارات بخطوط الضواحي

- تطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثه والتعاون مع الشركات العالمية في تطوير هذه الورش

وأشارت إلى إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة، وفقا لأعلى معايير الاختيار وتوفير بيئة عمل مناسبة وخدمات اجتماعية وصحية متميزة للعاملين، مؤكدة أنه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية وكل من يثبت تناوله للمخدرات من العاملين يتم فصله مع إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل وإثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب

وأشارت إلى تشكيل لجنة للحوافز في الورش مكونة من أقدم فني وأقدم محاسب ورئيس الورشة في كل ورشة وفق إجراءات من الشفافية التامة، وإعطاء الفرصة لاستمرار أصحاب الخبرات ممن يساهمون في زيادة الإنتاجية ونقل خبراتهم للأجيال الحديثة، وخاصة في ورش السكك الحديدية بما يساهم في استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وزيادة عوائد الهيئة المالية.