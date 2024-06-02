وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 6500 جنيه.. اعرف الشروط

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية عن وظائف خالية جديدة في إحدى شركات توزيع المواد الغذائية الشهيرة، إذ يحرص الجهاز على توفير فرص عمل للشباب باستمرار لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأعلن الجهاز التفاصيل الخاصة بوظائف إحدى شركات توزيع المواد الغذائية، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة والشروط المطلوبة لكل وظيفة، كالتالي:

الوظائف المطلوبة والشروط الخاصة بها

وتتمثل الوظائف المطلوبة والشروط الخاصة بكل وظيفة، كالتالي:

1- وظائف محاسبين

- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثى التخرج.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- لابد من إجادة التعامل مع برنامج الأوفيس.

- تحدد الشركة الراتب بعد المقابلة.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 25 عامًا والعمل 8 ساعات.

2- وظيفة مندوب مبيعات

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو عالي.

- تمنح الشركة للعاملين راتب 3500 أساسى + 3500 عمولة.

3- وظائف أمناء مخزن

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب 3500 جنيه.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو عالي.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 50 عامًا.

وعلى من يرغب في التقديم لوظائف إحدى شركات المواد الغذائية الشهيرة التوجه للمحافظة الجديدة جهاز تشغيل الشباب بالمركز التكنولوجي.