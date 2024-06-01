وظائف أمن معلومات في البنك العربي الأفريقي 2024.. اعرف الشروط

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية للعمل في مجال أمن المعلومات، موضحًا أنه يحرص على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت لهم.

وأوضح البنك العربي الأفريقي كافة التفاصيل الخاصة بوظائف أمن المعلومات، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف أمن المعلومات

- تصميم وإجراء تدريبات للتوعية الأمنية وورش عمل وحملة محاكاة للتصيد الاحتيالي، لتطوير الكفاءة الأمنية للبنك باللغتين العربية والإنجليزية.

- تقييم فعالية برامج وأنشطة التدريب والتعليم والتوعية الحالية في مجال أمن المعلومات.

- تحقيق الاستفادة من الفرص لتوسيع معرفة الموظفين، من خلال التدريب والحملات ومقاطع الفيديو والمعارض، والفعاليات التعليمية.

- القدرة على تشكيل اتصالات أو رسائل معقدة بطريقة بسيطة وواضحة وموجزة للمجتمعات المختلفة داخل البنك.

- تخطيط وإدارة وصيانة واستدامة برنامج معقد على مستوى المنظمة على المدى الطويل.

- مراقبة أخبار صناعة الأمن السيبراني، والتهديدات والاتجاهات للفرص التعليمية الداخلية.

- تسليم المقاييس الرئيسية والإبلاغ عنها لتزويد أصحاب المصلحة بالوعي الظرفي فيما يتعلق بتأثير برنامج التوعية.

- مسؤول عن تحليل الأعمال وإدارة المشاريع، وتقديم مشاريع أمن المعلومات.

- التأكد من تتبع جميع مخاطر المشروع وقضاياه، وتصعيدها إلى المنتديات الصحيحة، حسب الضرورة.

- دعم نقل أو تسليم عناصر العمل إلى حالة العمل كالمعتاد بمجرد اكتمال تسليمات المشروع.

- الحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة الداخليين والموردين والمقاولين، والاستشاريين الخارجيين.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية في البنك العربي الأفريقي حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات، أو التسويق أو أي مجال آخر ذي صلة.

- تتراوح سنوات الخبرة المطلوبة من 0 إلى 3 سنوات.

- يفضل الخبرة السابقة في تصميم البرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية.

- أن يكون لديه المعرفة التكنولوجية، مع الاهتمامات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والمواد ذات الصلة بالتكنولوجيا بشكل عام.

- أن يكون لديه خبرة في مجال الاتصالات والتسويق ومعرفة أساسية بأفضل ممارسات الاتصالات والتسويق الأساسية.

المهارات المطلوبة

- أن يكون لديه مهارات تواصل ممتازة.

- أن يكون لديه مهارات ممتازة في الكتابة والمفاهيم وتحرير النسخ.

- أن يكون لديه مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي.

- يتمتع بمهارات الاتصال والعرض الشفهي القوية.

- لديه مهارات العرض اللفظي أو المفاوضات.