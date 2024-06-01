«زراعة الشيوخ»: مصر تمتلك كل الموارد الخام اللازمة للتصنيع الزراعي

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع الحاصلات الزراعية، بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، خطوة جديدة مهمة لتعظيم العائد التصديري من الإنتاج الزراعي.

وأضاف «الجبلي»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن التوسع في مجال التصنيع الزراعي، لابد أن يكون هدفا استراتيجيا أمام الحكومة حاليا، وهو ما يستهدفه الرئيس السيسي، لاسيما وأن البلاد تمتلك كافة الموارد والمواد الخام اللازمة للتصنيع الزراعي.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الحاصلات الزراعية المصرية تحتل مكانة جيدة عالميا، وهو الأمر الذي يشجع علي ضرورة تعظيم حجم التصدير من خلال تحويل تلك الحاصلات إلي سلع مصنعة مطلوبة في الأسواق العالمية، بما يمثل إضافة قيمة جديدة للإنتاج الزراعي، ويعظم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه بالبلاد.

مضاعفة العائد الدولاري من التصدير الزراعي

وأشار إلى أن الفوائد المنتظرة من تلك المشروعات في مجال التصنيع الزراعي، كبيرة جدا، في مقدمتها مضاعفة العائد الدولاري من التصدير الزراعي، بنفس حجم الإنتاج الزراعي الذي كان يتم تصديره في شكل حاصلات خام، وكذلك توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الإنتاج المحلي وارتفاع معدل النمو.

توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية

وثمن موافقة الحكومة علي ذلك المشروع الذى يهدف إلى إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج المخصص للتصدير بعد تصنيعه، تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، وأنه لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن ذلك كان السبب وراء تقدمه بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، والذى تم مناقشته بالمجلس خلال الجلسات العامة مؤخرا، للخروج بعدد من التوصيات لإرسالها للحكومة.