حمامات السباحة تشهد إقبالا كبيرا في ثاني أيام عيد الفطر بالقليوبية

شهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا من المترددين على مراكز شباب القليوبية، في إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تشهد اقبالا كبيرا من المترددين على مراكز الشباب من النشء والشباب والتي بلغت في اليوم الأول 105 آلاف مستفيد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والخدمات بالمراكز.

كما فتحت مراكز شباب القليوبية أبوابها لأداء شعائر صلاة العيد، وقام 650 ألف مواطن بأداء الصلاة بـ 120 مركزا للشباب على مستوى المحافظة.

أعضاء أندية التطوع

وشارك أعضاء أندية التطوع في مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بتوزيع البالونات وهدايا على الأطفال في ثاني أيام العيد، كما شارك في تنظيم الاحتفالات أعضاء الجوالة والجوالات بمراكز الشباب التي تقدم ألعابا ترويحية وملاهي الأطفال ومسرح العرائس والعروض الفنية والموسيقى والكورا، وجرى فتح حمامات السباحة وصالات ألعاب البلياردو وتنس الطاولة والألعاب الرياضية أمام المواطنين.

كما شارك النادي الثقافي التابع لإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في تقديم فقرات فنية للمترددين، والتي تشمل فقرات فنية وتنورة والموسيقى والكورال.