بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد النتيجة للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 93.7% لمرحلة التعليم الأساسي، و91% للشهادة المهنية، و98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيرة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وتضمنت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية التالي:

- ندى سعد عبد الشافي محمد فودة، من مدرسة كفر العرب ع م، المركز الأول.

- بسملة حمدينو محمد إبراهيم أحمد، من مدرسة الهدي والنور ع م الخاصة، الثاني مكرر.

- سلمى المعتز بالله محمد عبد العاطي، من مدرسة بلقاس الرسمية المتميزة للغات، الثاني مكرر.

- نورين محمد عبد السلام محمد رزق، من مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات رقم2، الثاني مكرر.

- زهراء أشرف السعيد أحمد محمد، من مدرسة شجرة الدر ع بنات الخامس مكرر.

- شريف مدحت إسماعيل شريف يوسف، من مدرسة صديقات الكتاب المقدس، الخامس مكرر.

- هناء عماد حمدي عبد العزيز سيد أحمد، من مدرسة بلقاس ع بنات، الخامس مكرر.

- أحمد خالد عبد الرحمن عبد الحميد، من مدرسة صديقات الكتاب المقدس، الخامس مكرر.

- سلمى سامي محمد توفيق محمد، من مدرسة محمود إبراهيم سلامة، الخامس مكرر.

- كريم وائل عبد الكريم عبد الرزاق محمد، من مدرسة دكرنس الرسمية للغات، الخامس مكرر.