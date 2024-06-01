رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
03:58 م | السبت 01 يونيو 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد النتيجة للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 93.7% لمرحلة التعليم الأساسي، و91% للشهادة المهنية، و98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيرة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وتضمنت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية التالي:

- ندى سعد عبد الشافي محمد فودة، من مدرسة كفر العرب ع م، المركز الأول.

- بسملة حمدينو محمد إبراهيم أحمد، من مدرسة الهدي والنور ع م الخاصة، الثاني مكرر.

- سلمى المعتز بالله محمد عبد العاطي، من مدرسة بلقاس الرسمية المتميزة للغات، الثاني مكرر.

- نورين محمد عبد السلام محمد رزق، من مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات رقم2، الثاني مكرر.

- زهراء أشرف السعيد أحمد محمد، من مدرسة شجرة الدر ع بنات الخامس مكرر.

- شريف مدحت إسماعيل شريف يوسف، من مدرسة صديقات الكتاب المقدس، الخامس مكرر.

- هناء عماد حمدي عبد العزيز سيد أحمد، من مدرسة بلقاس ع بنات، الخامس مكرر.

- أحمد خالد عبد الرحمن عبد الحميد، من مدرسة صديقات الكتاب المقدس، الخامس مكرر.

- سلمى سامي محمد توفيق محمد، من مدرسة محمود إبراهيم سلامة، الخامس مكرر.

- كريم وائل عبد الكريم عبد الرزاق محمد، من مدرسة دكرنس الرسمية للغات، الخامس مكرر.

اقرأ المزيد:

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 93.7%

محافظة القاهرة تحذر أولياء الأمور من نتائج الشهادة الإعدادية المنتشرة على المواقع

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024

بدائل مدارس الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات

محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية والناجحين في التعليم الأساسي والمهني
بقلم آية حسنين