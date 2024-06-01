موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2024، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها اليوم السبت، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الرابط الذي حددته المديرية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024

وأكد «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024، عصر اليوم، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد التي استمرت خلال الأيام السابقة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط المديرية من هـنـا

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه

- الضغط على الاستعلام

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية انطلقت السبت 18 مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، أدى خلالها نحو 109 آلاف طالب وطالبة الامتحانات ي 590 لجنة داخل 17 إدارة تعليمية.