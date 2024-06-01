وظائف خالية في الجيزة توفر سكنا للمغتربين.. اعرف الشروط
كتب:
سلامة عامر
03:57 م | السبت 01 يونيو 2024
فرص عمل ارشيفية
أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنظيم ملتقى توظيفي لإتاحة فرص عمل للشباب بشركة للأمن والحراسة، يوم الثلاثاء المقبل.
الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024
وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف المطلوبة 2024 بشركة للأمن والحراسة كالتالي:
- مطلوب 200 مراقبين ومشرفين أمن بالشيخ زايد
شروط ومزايا الوظائف
وأعلنت محافظة الجيزة نوعية الشروط المطلوبة والمزايا في الوظيفة كالتالي:
- المؤهل: متوسط وعالي
- السن: من 21 حتى 40 سنة.
- تأمين اجتماعي وصحي
- تأمينات اجتماعية
- سكن للمغتربين
- مواصلات
- 25 يوم عمل و5 ايام راحة
طرق تقديم الطلبات
وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين بالوظائف المطلوبة، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.
كيفية التواصل مع المتقدمين لشغل وظائف 2024
وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام الهاتف «35711198 - 35730825».