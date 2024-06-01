وظائف خالية في الجيزة توفر سكنا للمغتربين.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنظيم ملتقى توظيفي لإتاحة فرص عمل للشباب بشركة للأمن والحراسة، يوم الثلاثاء المقبل.

الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف المطلوبة 2024 بشركة للأمن والحراسة كالتالي:

- مطلوب 200 مراقبين ومشرفين أمن بالشيخ زايد

شروط ومزايا الوظائف

وأعلنت محافظة الجيزة نوعية الشروط المطلوبة والمزايا في الوظيفة كالتالي:

- المؤهل: متوسط وعالي

- السن: من 21 حتى 40 سنة.

- تأمين اجتماعي وصحي

- تأمينات اجتماعية

- سكن للمغتربين

- مواصلات

- 25 يوم عمل و5 ايام راحة

طرق تقديم الطلبات

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين بالوظائف المطلوبة، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين لشغل وظائف 2024

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام الهاتف «35711198 - 35730825».