تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 903 شاحنات و142 سيارة، وشملت حركة الواردات 31500 طن بضائع، 335 شاحنة و133 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 568 شاحنة و9 سيارات.

مغادرة 3 سفن لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة ECO ANGELBAY وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم والسفينتين سينا والرياض، بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية 2، سينا وأمل.

تداول 3300 طن بضائع

واستقبل الميناء بالأمس، العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض، سينا وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3300 طن بضائع و385 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 5460 راكبا بموانيها.