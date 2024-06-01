وزير الرياضة يتفقد استعدادات بعثة منتخب المصارعة لأولمبياد باريس 2024

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا عبر الفيديو كونفرانس، ببعثة المنتخب القومي للمصارعة، بحضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، للاطمئنان على استعداداتهم لأولمبياد باريس 2024.

دفعة كبيرة للاعبي المنتخب المصري للمصارعة

وقام الوزير بالاطمئنان على بعثة المنتخب المصري، واستمع إلى رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء محمد محمود، والذي أكد جاهزية منتخب المصارعة واللاعبين للأولمبياد القادم، واثني رئيس الاتحاد على دعم واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بكافة التفاصيل، ما يمثل دفعة كبيرة للاعبي المنتخب.

إنهاء أزمة المستحقات المالية للاعب كيشو

كما تواصل وزير الرياضة بلاعب المنتخب محمد إبراهيم «كيشو» وطمأنه بتواصله مع مسؤولي اللجان الأولمبية الأفريقية «الأنوكا» لإنهاء أزمة المستحقات المالية للاعب «منحة الأنوكا»، مع اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية لصرف المبالغ المخصصة للاعب منتخبنا القومي للمصارعة.

وانطلق معسكر منتخب مصر للمصارعة الرومانية في دولة كرواتيا، بأول محطات برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وسافر منتخب المصارعة الرومانية إلى كرواتيا أول أمس للدخول في معسكر مغلق والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 8 يونيو المقبل.