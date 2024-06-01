«خطة النواب» تضع توصياتها حول رقمنة الدعم الخاص بالسلع التموينية

يستعد مجلس النواب لمناقشة التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة، حول التوصيات التي توصلت لها اللجنة خلال مناقشاتها على مدار الفترة الماضية، حول العديد من القضايا، وعلى رأسها حوكمة الدعم الخاص بالسلع التموينية.

توصية خطة النواب

«الوطن» حصلت على نسخة من التقرير، والذي تطرقت خلاله لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى مسألة الدعم الخاص بالسلع التموينية، وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية حوكمة الدعم الخاص بالسلع التي يتم صرفها من التموين للمواطن وعلى رأسها الخبز المدعم، والحرص على تنظيم هذا الدعم حتى يحصل كل مواطن على الخدمة التي يحتاج إليها.

وجاء في توصية اللجنة: أنه في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة الحالية، واتجاه الدولة للتوسع في التحول الرقمي بالعديد من المجالات، يجب تحويل الدعم المقدم إلى دعم رقمي بما يتماشى مع تلك التطورات، والذي من شأنه أن يساهم في تحديد المستحقين لهذا الدعم والتأكد من صحة البيانات والتدقيق فيها.

الدعم الرقمي

ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المقصود بالحوكمة هو الإدارة الفعّالة لمنظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز.

وأوضح النائب، أن تحويل دعم الخبز والسلع التمونية إلى دعم رقمي، يعني استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة، مثل تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية، لتسجيل المستحقين للدعم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق، ما يساهم في تحسين فعالية وشمولية النظام، ويقلل من فرص الاستغلال غير المشروع للدعم.

واستكمل الصعيدي، أن ذلك يساهم في مراقبة وتحليل بيانات المستفيدين بشكل دقيق، ما يسهل عمليات التحقق ويقلل من الفجوات والتلاعب في النظام، ما يتيح للحكومة توجيه الدعم بشكل أفضل وفعّال لأولئك الذين في أمس الحاجة إليه، وتحسين توزيع الموارد بشكل عادل ومتوازن.