رانيا منصور تروج لدورها في مسلسل الوصفة السحرية

روجت الفنانة رانيا منصور لدورها في مسلسل الوصفة السحرية، المقرر عرضه عبر قناة «dmc» خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت رانيا منصور عبر حسابها بـ«إنستجرام»، البوستر الدعائي لدورها في المسلسل، قائلة: «استنوني في مسلسل الوصفة السحرية على قناة dmc بداية من 7 يونيو».

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في مسلسل الوصفة السحرية مجموعة من الأبطال، أبرزهم الفنانة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم وبسمة داود، وكارولين عزمي وعمر الشناوي ومحمد أبو داود وهالة فاخر وسلوى محمد علي وأسامة عبدالله وسلوى عثمان ورانيا منصور وعماد رشاد وشروق إبراهيم ومحسن صبري ولقاء سويدان.