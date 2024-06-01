من المسافة صفر.. مقتل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا في كمائن للفصائل الفلسطينية

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن تنفيذها عدد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 3 جنود إسرائيليين وإصابة 9 آخرين، فيما جرى الإبلاغ عن تفجير عبوة مضادة للأفراد أسقطت 6 آخرين بين قتيل وجريح.

كمائن من المسافة صفر

وبحسب بيان صدر عن الفصائل الفلسطينية منذ قليل، فقد تمكن رجال المقاومة من تفجير عبوة مضادة للأفراد «رعدية» من المسافة صفر، في قوة هندسية مكونة من 6 جنود إسرائيليين.

وأضاف البيان أن العملية العسكرية أوقعت الـ6 جنود من لواء جفعاتي ما بين قتيل وجريح، وذلك قرب مفترق جورج شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كمين في رفح الفلسطينية يوقع بـ12 من جنود الاحتلال

وفي عملية أخرى، قالت الفصائل إنها قامت بعملية عسكرية معقدة، استطاعت من خلالها تفجير منزل كان يتواجد بداخله فرقة مكونة من 12 جنديا وضابطا إسرائيليا، وتم تفجيره بوضع عبوة ناسفة، مما أسفر عن مقتل 3 جنود، وإصابة 9 آخرين بينهم ما لا يقل عن 4 في حالات خطيرة وذلك في رفح الفلسطينية.

وقامت طائرات الإسعاف التابعة لقوات الاحتلال بنقل القتلى والمصابين من مكان الحادث إلى مستشفى هنداسا العسكري، وفق ما نقلت صحيفة معاريف العبرية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام عبرية، أنه تم اليوم تشييع جنازات لـ 7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي.