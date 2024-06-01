«الجيزة» تنظم ملتقى توظيفياً لتوفير فرص عمل للشباب.. اعرف الموعد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، إقامة ملتقى توظيفي بمقر الجهاز لإتاحة فرص عمل للشباب بشركة بروسكيور للأمن والحراسة، بحضور مسؤول الموارد البشرية.

وأوضحت محافظة الجيزة تفاصيل ملتقى توظيف جهاز رعاية تشغيل الشباب، مٌشيرة إلى أنه يُقام يوم الثلاثاء 4-6-2024 من الساعة 10 صباحًَا حتى الساعة 2 ظهرا، ويمكن الذهاب على العنوان التالي 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

الوظائف المطلوب

وأوضحت محافظة الجيزة، توفير 200 وظيفة خالية للتعيين مُراقبين ومُشرفي أمن بالشيخ زايد.

شروط التقديم للوظائف

تقبل الوظائف الشباب المتقدمين لها ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

- السن: من 21 عاما حتى 45 سنة.

- يمكن التقديم بمؤهل متوسط أو عالٍ.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المُميزات الآتية:

- تأمينات اجتماعية.

- سكن للمغتربين.

- مواصلات.

- 25 يوم عمل و5 أيام راحة.