ريهام عبد الحكيم عن نجاح حفلها في الأوبرا: «سعيدة جدا»

أعربت الفنانة ريهام عبدالحكيم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن سعادتها بنجاح حفلها في دار الأوبرا المصرية.

ونشرت ريهام عبدالحكيم صورًا لها من الحفل، وعلقت عليها: «كنت سعيدة جدًا بلقائي مع جمهوري الغالي بدار الأوبرا المصرية يوم 24 مايو بقيادة المايسترو أحمد عامر وبمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية في حفل كامل العدد وزادت سعادتي بحضور رئيسة دار الأوبرا المصرية لمياء زايد وأشكرها على ثقتها الغالية».

‎وأضافت: «أشكر حبيبتي الراقية على دعمها الدائم وشكرا لجميع القائمين على الحفل من إخراج وإضاءة وديكور وهندسة صوتية، وإن شاء الله لقائنا يتجدد قريبا».