«التموين» تقرر صرف 10 كيلو دقيق بـ30 جنيها شهريا لكل فرد على البطاقة

عممت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهاتها لكل مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشأن قواعد منظومة صرف الخبز الجديدة وفقًا لقرار تحريك سعر رغيف الخبز البلدي، في التوجيه الذي حمل رقم 18 بتاريخ 30 مايو 2024، القواعد المنظمة لصرف الدقيق من المستودعات بموجب البطاقة التموينية بتحديد حصة لكل فرد على البطاقة من الدقيق المدعم.

صرف الدقيق المدعم على بطاقة التموين

وأقرت وزارة التموين أنه بالنسبة لصرف الدقيق المدعم على بطاقة التموين من المستودعات بموجب البطاقات التموينية، سيكون كالتالي:

- يستمر توزيع وصرف دقيق المستودعات بذات الحصص المقررة 10 كيلو جرامات للفرد الواحد المدرج تموينيا بسعر 30 جنيها لحصة الفرد.

- يصرف تجار المستودعات دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطة عليه شهريا بسعر الطن 2800 للطن تسليم المطحن.

- يقوم المستودع بصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيها للشيكارة زنة 10 كيلوجرامات عن حصة الفرد.

وبدأت وزارة التموين تطبيق قرارات المنظومة الجديدة اليوم السبت 1 يونيو 2024، مع تشديد الرقابة التموينية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بنفس مواصفاته بوزن 90 جرامًا للرغيف وبيعه للمواطن بـ20 قرشًا.

هل الدقيق بدلًا عن الخبز المدعم؟

فيما أوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد مقيد على بطاقة التموين شهريًا، يأتي بدلًا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم، مشددة على أنه إجراء اختياري للمواطنين غير الراغبين في صرف حصة الخبز المدعم، بالاستفادة من الحصة التموينية لهم بكمية الدقيق المحدد 10 كيلوجرامات بـ30 جنيها.

التفاصيل حصة بطاقة التموين من الدقيق والخبز

- بطاقة التموين فرد واحد يمكن اختيار ما بين صرف 150 رغيفا على مدار الشهر بسعر 20 قرشا لكل رغيف أو صرف شيكارة 10 كيلو دقيق بسعر 30 مرة واحدة في الشهر.

- بطاقة التموين المدرج عليها فردان يمكنها صرف 300 رغيف طوال الشهر أو صرف شيكارة وزن 20 كيلو دقيق بسعر 60 جنيها.

- بطاقة التموين المدرج عليها 3 أفراد يمكن صرف 450 رغيفًا طوال الشهر أو صرف شيكارة وزن 30 كيلو دقيق بسعر 90 جنيها.

- بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد يمكن صرف 600 رغيف طوال الشهر أو صرف شيكارة وزن 40 كيلو دقيق بسعر 120 جنيها.

تجدر الإشارة إلى أن صرف الدقيق أو الخبز، يُعد إجراء من اختيار الأسرة صاحبة بطاقة التموين بداية كل شهر، فإذا كانت لا ترغب في صرف العيش البلدي، تتوجه لصرف حصتها من الدقيق من المستودع بواقع شيكارة وزن 10 كيلو لكل فرد على البطاقة مرة واحدة في الشهر، أو التوجه للمخبز البلدي لصرف حصتها من الخبز على مدار الشهر بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة يوميًا بواقع 150 رغيفًا طوال الشهر.