إليسا عن ألبومها الجديد «أنا سكتين»: «مبسوطة بتفاعلكم وبفضلكم فرحتي كبيرة»

أعربت المطربة إليسا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بنجاح ألبومها الجديد «أنا سكتين».

ونشرت إليسا بوستر الألبوم، معلقة: «مبسوطة كتير بتفاعلكم مع ألبوم أنا سكّتين، بفضلكم فرحتي كبيرة، شكرا من كل قلبي على محبتكم وعلى دعمكم، إنتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح، حقيقة، فرحانة معاكم وفيكم».

ألبوم إليسا الجديد

وطرحت إليسا ألبومها الجديد بعنوان «أنا سكتين» عبر «يوتيوب»، ويتضمن 12 أغنية هي «أنا سكتين، فرحانة معاك، النظرة الأولى، من أول السطر، نظرات، العقد، بتمايل على البيت، حظي ضحكلي، خوليو وفيروز، حلالي، كلو وهم، شو بيمنعك».