انخفاض أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق.. اعرف سجلت كام

استقرار كبير سجلته أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت 1-6-2024 في بورصة الدواجن، بنحو 12677 ألف جنيه للطن، حسب ما أكدت بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» تفاصيل أسعار الأعلاف اليوم بأنواعها في مصر، كما يلي.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر شيكارة الذرة الصفراء استقرارًا في الأسواق اليوم، ليسجل نحو 631 جنيهًا للشيكارة بعدما سجل 840.31 جنيه للشيكارة بانخفاض أكثر من 200 جنيه، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- سجّل سعر طن الذرة البيضاء استقرارًا في الأسواق، ليسجل سعر الطن نحو 13166 جنيهًا للطن بدلًا من 15527.27 جنيه بانخفاض أكثر من 2183 جنيهًا للطن.

سعر طن الذرة اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر طن الذرة الأوكراني نحو 10 آلاف جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني نحو 11 ألفا و200 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة البرازيلي 11 ألفا و200 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- سجّل سعر طن علف الصويا 44% نحو 26 ألفا و300 جنيه.

- سجّل سعر طن علف الصويا 46% نحو 27 ألفا و300 جنيه.