موضة مكياج صيف 2024.. أحدث صيحات التألق للظهور كالنجمات

الصيف وقت مثالي لتجربة موضة مكياج نابضة بالحياة وجريئة تلتقط طاقة الموسم وإثارته، تساعد على ظهور المرأة بمظهر مميز هذا الموسم، فباستخدام المنتجات والتقنيات المناسبة، يمكنك الحصول على مظهر صيفي مذهل وجديد ويعطيك إطلالة رائعة في نفس الوقت.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، 6 اتجاهات مكياج صيفية عليك تجربتها حتى تتمكني من التألق، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

ظلال العيون النيون

لا شيء يعبر عن الصيف مثل موجة من ألوان النيون هذا العام، يعود ظلال العيون النيون بشكل كبير، مع ظلال مثل الأزرق الكهربائي، والوردي الساخن، والأخضر الليموني التي تحتل مركز الصدارة.

- لتتألقي بهذا الاتجاه، ابدئي بقاعدة محايدة ودعي عينيك تتحدثان، واستخدمي ظلًا نيونًا على جفونك وامزجيه للحصول على مظهر جريء وسهل.

- للحصول على تأثير إضافي، ضعي ظلال عيون نيون مع محدد عيون مجنح حاد والكثير من الماسكارا.

- حافظي على الحد الأدنى من باقي مكياجك حتى تتألق عيناك.

الشفاه اللامعة

عادت الشفاه اللامعة لتمنحك مظهرا منعشا وشبابيا وسهلا ومثاليا لفصل الصيف. الشفاه اللامعة متعددة الاستخدامات ويمكن أن تتراوح من اللمعان الخفيف إلى اللمعان الملون عالي اللمعان.

- للحصول على هذا المظهر، اختاري ملمع شفاه ذو لمسة نهائية لامعة.

- للحصول على مظهر طبيعي، اختاري الألوان النيود أو الوردي.

- للحصول على مظهر أكثر جرأة، اختاري الألوان الحمراء النابضة بالحياة أو المرجاني أو حتى اللامعة.

- تعتبر الشفاه اللامعة أيضًا مثالية لوضعها فوق أحمر الشفاه المفضل لديك للحصول على المزيد من اللمعان.

محدد العيون

هو اتجاه يسمح لك بالإبداع وتجربة الأشكال والتصميمات المختلفة.

- من محدد العيون العائم إلى الأشكال الهندسية الجريئة، يدور هذا الاتجاه، لتجربة هذا المظهر، استخدمي محدد عيون سائل أو جل لإنشاء خطوط نظيفة ودقيقة.

- يمكنك اختيار عين القطة الكلاسيكية مع لمسة من خلال إضافة خط إضافي فوق الثنية أو تجربة أشكال مثل المثلثات أو المربعات أو حتى النقاط حول العينين.

عيون الغروب

مستوحاة من الألوان الجميلة لغروب الشمس في الصيف، يتضمن هذا الاتجاه مزج الألوان الدافئة مثل البرتقالي والوردي والأحمر على جفونك.

- لتحقيق مظهر عيون غروب الشمس، ابدئي بظل برتقالي فاتح كقاعدة، ثم امزجي لون برتقالي أعمق في الثنية. أضف لمسة من اللون الوردي أو الأحمر إلى الزوايا الخارجية وامزجها جيدًا.

- قومي بإبراز الزوايا الداخلية لعينيك باستخدام ظل خفيف ولامع لإضافة البعد.

- أنهي وضع بضع طبقات من الماسكارا وحافظي على بقية مكياجك محايدًا لتجعل عينيك هي النقطة المحورية.

البشرة البرونزية اللامعة

هذا التوهج الصحي والمشرق، والبشرة الندية هي الطريقة المثالية لتحقيق هذا المظهر.

ركز هذا الاتجاه على المظهر المشرق والمنعش الذي ينضح بالترطيب والحيوية، ابدأ باستخدام برايمر مرطب وكريم أساس ندي خفيف الوزن أو كريم BB.

- استخدمي كريم الهايلايتر على النقاط العالية في وجهك على عظام الخد وعظام الحاجب وجسر الأنف.

- ضعي لمسة من أحمر الخدود الكريمي على تفاحتي خديك ستعزز التأثير الندي.

- انتهي باستخدام رذاذ التثبيت الذي يوفر لمسة نهائية مضيئة للحفاظ على مظهر بشرتك متألقًا طوال اليوم.

حواجب جريئة

حواجب جريئة ومحددة تحدد وجهك وتضفي هيكلاً على مظهرك.

- هذا الصيف، اعتمدي حواجبك الطبيعية من خلال ملئها بقلم تحديد الحواجب أو البودرة التي تناسب لون شعرك.

- قومي بتمشيطها باستخدام جل حواجب شفاف أو ملون لتثبيتها في مكانها وإضافة الحجم.