«صناعة الشيوخ» تثمّن ترويج الرئيس السيسي للصناعة المصرية لجذب الاستثمارات الصينية

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لدولة الصين الصديقة على الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، مؤكداً الأهمية الكبيرة للتعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات بصفة عامة وفي مجالات جذب الاستثمارات والتعاون الصناعي والتجاري والتكنولوجي بين البلدين لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

الرئيس استعرض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر

وأشاد المنزلاوي في بيان، اليوم، بالموضوعات التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع زينج شوي شوان، رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «سيسك»، وحرص الرئيس السيسي استعراض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة، بما وفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس على حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر.

مصر من أهم الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى الشرق الأوسط

واعتبر المهندس محمد المنزلاوي إشادة رئيس «سيسك» بالتطور الهائل الذي شهده قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال وحرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه النجاحات جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وإفريقيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.