ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

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وعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثانية للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام «عربي- لغات» بمحافظة الجيزة في المدة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى 22/5/2024.

ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فور إعلان المديرية فتح باب التظلمات، باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها عن المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء مدة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كلا حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.