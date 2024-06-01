ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصف الثاني الثانوي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي بالجيزة 2024

للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالجيزة، من خلال هذا الرابط.

وأدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي بالجيزة، في الفترة من الخميس 9 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024.

خطوات التظلم على نتيجة الصف الثاني الثانوي

ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فور إعلان المديرية فتح باب التظلمات، باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها 40 جنيها في المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.