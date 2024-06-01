«موازنة النواب»: 3 شرائح لن تطبق عليهم زيادة أسعار الكهرباء

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التضخم هو العدو الأكبر للشعب المصري في الفترة الحالية.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموازنة الجديدة تحتوي على دعم للخبز بـ 96 مليار جنيه.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الثلاث شرائح الدنيا في استخدام الكهرباء لن يقترب منهم أحد، وهم الأقل استهلاكًا، موضحا أن ارتفاع الكهرباء بنسبة 30% أمر معقول بالنظر إلى تكلفة إنتاج الكيلو وات، حيث إنها تزيد عن جنيهين، كونها تحتاج غاز ومازوت بـ 15 مليار دولار شهريا يتم تحصيل ثلثهم فقط.

وأشار النائب، إلى أن هناك فاقد كبير من الكهرباء بحسب تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحا أن هناك مشكلة تكمن في التهرب من دفع المستحقات من قبل بعض المستهلكين.