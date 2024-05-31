الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2024 برقم العداد

يبدأ مشتركو فروع وإيرادات شبكات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية غدا بالسعر لمعرفة الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو 2024.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو 2024 برقم العداد

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، 7 خطوات يجب اتباعها من مشتركي الشركات لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024 برقم عداد المشترك، وسداد الفاتورة.

الخطوة الأولى

- تبدأ بدخول المشترك على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الرابط التالي.

الخطوة الثانية

- الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة

- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة

- كتابة البيانات الخاصة به؛ للتأكد منها «العنوان بالكامل - المحافظة» التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة

- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الخطوة السادسة

- كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة

- الضغط على زر الاستعلام.

ويمكن مشتركو الخدمة من معرفة الاستهلاك الشهري، وسداد الفاتورة المستحقة عن الشهر الجديد.