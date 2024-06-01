«هيئة الطاقة الجديدة»: الحكومة تسعى لتحويل 42% من الكهرباء إلى مصادر متجددة

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاستراتيجية لاستخدام الطاقة المتجددة في الدولة تهدف للوصول بـ42% من إجمالي الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه النسبة تتحقق بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير، وهناك آليتين يمكن أن يشارك بهم القطاع الخاص أولهما «إنشاء محطات كهرباء أو تقديم الكهرباء بأسعار تنافسية».

القطاع الخاص قادر على بيع الكهرباء للمستهلكين

وأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر قناة «dmc»، أن القطاع الخاص قادر على إنشاء محطة الكهرباء وبيع لمستهلكين تابعين له بشكل رئيسي، وهو ما يفتح السوق ويعطي تنافسية أكبر ويفتح السوق لأسعار تنافسية وهو ما يحتاجه ويريده المستهلك النهائي للكهرباء، وفقا لما جاء في قانون 203 لسنة 2014

يحق للقطاع الخاص بيع الكهرباء للمستهلك مباشرة

وأكد أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ ذلك المشروع، موضحًا أن يتم العمل على التوازي العديد من المشروعات لبيع الكهرباء للشركة المصرية، كما أنه يحق للقطاع الخاص بيع للمستهلك مباشرة، لافتا إلى أن العميل يقرر طريقة ومكان شراء الكهرباء، إضافة إلى أن الجدول الزمني لبدء هذه المشروعات والانتهاء منها يكون في خلال عام، عقب الانتهاء من كافة الأوراق والمستندات واتفاقيات التمويل والشبكة.